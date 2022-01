Total War Warhammer III: nuovo trailer sul Daemon Prince

Total War: Warhammer III consentirà ai giocatori di giocare come una delle numerose fazioni e la più recente di queste, i Daemons of Chaos, è stata recentemente rivelata. Questa fazione serve in modo leggermente diverso da quello a cui i fan della serie potrebbero essere abituati, con una grande quantità di opzioni di personalizzazione e, di recente, lo sviluppatore Creative Assembly ha fornito maggiori informazioni su questo fronte con un nuovo trailer.

Giocando nei panni di un Daemon Prince i giocatori potranno utilizzare varie personalizzazioni. Usando il sistema Demonic Glory, saranno in grado di guadagnare nuove braccia, gambe, ali, torsi, code, teste e armi, ognuna con le proprie proprietà e vantaggi unici. Nel frattempo, Glory sarà una valuta unica per il Principe Demone, che può essere guadagnata in diversi modi, dalle vittorie alla costruzione di insediamenti o vittorie in nome di specifiche razze del Caos, ognuna delle quali offre i propri potenziamenti. Ogni nuovo aggiornamento sarà rilasciato porterà i suoi aumenti delle statistiche, incantesimi e abilità, con lo sviluppatore che promuove miliardi di potenziali combinazioni. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?



Vengono dalle montagne del lutto, con ascia, spada e lama da macellaio. Gli Ogre sono sul sentiero di guerra… e sono AFFAMATI. Total War: Warhammer III introduce nel gioco due nuovi Lord leggendari, nuovi agenti e unità, oltre a una serie di caratteristiche e meccaniche specifiche.

Total War Warhammer III sarà disponibile dal 17 febbraio 2022 per PC tramite Steam, Epic Games Store e Game Pass.