Daemon X Machina sarà gratuito sull’Epic Games Store per alcuni giorni

Secondo quanto annunciato recentemente, sembrerebbe che la versione PC di Daemon X Machina sarà presto disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store, dando modo ai giocatori di portarsi a casa un altro videogioco a costo zero. XSEED Games fa sapere che l’opera sara gratuita sul launcher targato Epic Games dalla giornata del 27 gennaio fino al 2 febbraio 2022, dopodiché, i giocatori dovranno pagare a prezzo pieno per riuscire ad entrare in possesso del prodotto.

Ecco una panoramica completa del prodotto:

Benvenuti sul vostro campo di battaglia. Daemon X Machina mette i giocatori nella cabina di pilotaggio in una lotta per il futuro dell’umanità. Assumendo il ruolo di un Outer, una nuova razza umana emersa in seguito a una catastrofe globale, i giocatori si vestiranno e piloteranno i loro mech completamente personalizzabili chiamati Arsenals, in prima linea in una disperata guerra per la sopravvivenza contro le IA corrotte note come “Immortali”. Fai squadra con i colleghi mercenari dell’organizzazione Orbital per ribaltare la situazione, ma fai attenzione: i mercenari hanno sempre un prezzo, e gli alleati di oggi possono diventare i nemici di domani.

Vola attraverso il campo di battaglia in un mech Arsenal per combattere gli Immortali ovunque appaiano, in città fatiscenti, strani deserti e all’interno di enormi strutture. Man mano che i giocatori progrediscono nelle missioni, saranno in grado di recuperare nuove attrezzature dai nemici sconfitti, fornendo più opzioni di combattimento che vanno dalle spade laser all’artiglieria esplosiva, e possono personalizzare i loro personaggi con una varietà di modifiche cosmetiche e aggiornamenti cibernetici che garantiscono nuove abilità. I giocatori possono anche partecipare a modalità Versus online uno-contro-uno o due-contro-due con classifiche competitive per i migliori mercenari, o fare squadra per le modalità Co-op che permettono a un massimo di quattro giocatori di affrontare Immortali Colossali o esplorare basi immortali generate a caso per ottenere potenti ricompense.