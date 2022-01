Il prossimo Need For Speed potrebbe essere lanciato a settembre o ad ottobre

EA ha annunciato quasi due anni fa che stava togliendo lo sviluppo del franchise Need for Speed a Ghost Games e lo stava riconsegnando a Criterion. Più tardi di quell’anno, il publisher ha confermato che il piano era quello di rilasciare il gioco prima dell’aprile 2022, anche se, naturalmente, con Criterion che è stato portato in quel periodo per aiutare a finire lo sviluppo di Battlefield 2042, il prossimo gioco del franchise ha finito per essere spostato.

EA non ha detto quasi nulla sulla serie di corse da allora, ma sembra che questo potrebbe presto cambiare. Su Twitter, il noto insider e giornalista Tom Henderson, ha recentemente affermato che il prossimo gioco Need for Speed sarà lanciato a settembre o ottobre, più avanti nel corso dell’anno.

È passato un po’ di tempo dall’uscita dell’ultimo Need for Speed, ovvero Need for Speed Heat nel 2019, ma la domanda è se Criterion sarà in grado di concludere lo sviluppo del suo gioco entro la fine dell’anno, soprattutto visto che ha dovuto prendersi un sacco di tempo per fornire assistenza allo sparatutto di DICE.

Se il gioco verrà effettivamente lanciato quest’anno, dovremmo probabilmente sentire qualcosa di ufficiale da EA nei prossimi mesi.

EA is expecting Need for Speed by Criterion Games to release in September/October 2022.

Need for Speed development had to be paused in summer 2021 as Criterion Games needed to help with the development of Battlefield 2042. pic.twitter.com/pGHiEIYmbv

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022