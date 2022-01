Palworld: ecco il secondo trailer del crafting game

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, era in arrivo il secondo trailer di Palworld, e Pocketpair lo ha pubblicato proprio poco fa. Potete vederlo qui sotto.

Nel filmato vengono mostrare le tante cose che potranno fare le creature chiamate, per l’appunto “Pal”, dall’innaffiare le coltivazioni allo sparare a schiere di nemici con armi da fuoco. La seconda parte del filmato mostra delle situazioni più “strane” dove possono essere protagoniste. Il gioco arriverà su Steam in questo 2022, ma non c’è ancora una data precisa.

Questa la descrizione di Palworld attraverso la pagina Steam:

Palworld è un gioco dove si può fare amicizia e collezionare creature misteriose chiamate “Pal”. Con queste creature si potrà combattere, costruire, coltivare e lavorare.

Caratteristiche principali:

Sopravvivenza – Questo mondo è pieno di pericoli: la scarsità di cibo, il maltempo e i bracconieri illegali. Devi essere pronto a fare qualsiasi cosa se vuoi sopravvivere. Potrebbe anche essere necessario consumare i Pal a volte…

Equitazione ed esplorazione – Vola, nuota, scava buche… puoi esplorare tutti i tipi di luoghi sulla terraferma, sul mare e nel cielo cavalcando i Pal.

Costruzione – Vuoi costruire una piramide? Puoi far lavorare un gran numero di Pal alla costruzione. Non preoccuparti; le leggi sul lavoro non verranno applicate a Pal.

Vita – Rendi la tua vita più confortevole raccogliendo una varietà di preziosi Pal per accendere fuochi, generare energia ed estrarre minerali.

Agricoltura – Diversi Pal sono bravi in ​​cose diverse come seminare, annaffiare, raccogliere o altro. Crea fattorie e frutteti attraenti con i tuoi Pal. Ci sono anche Pal che possono duplicarsi quando vengono piantati.

Fabbrica e automazione – è essenziale per l’automazione lasciare che i Pal facciano il lavoro manuale. Costruisci una fabbrica e posizionaci i Pal. Lavoreranno per sempre finché saranno nutriti, fino alla fine della loro vita.

Esplorazione dungeon – Con i Pal sarai al sicuro in aree pericolose. Se sei in pericolo, usa gli amici per coprire la tua fuga! Daranno la loro vita per proteggerti.

Allevamento ed ereditarietà – Quando allevi i Pal, ereditano le caratteristiche dei genitori. Mescola Pal di specie rare per allevarne di più forti!

Bracconaggio e criminalità – I Pal di specie in via di estinzione vivono nell’area vietata alla caccia. Se ti intrufoli e li catturi, otterrai un sacco di soldi! È illegale solo se vieni scoperto.

Multigiocatore – questo gioco supporta il multiplayer. Invita i tuoi amici a vivere un’avventura insieme. Puoi combattere e commerciare con altri giocatori!