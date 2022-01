Activision Blizzard: franchise come Guitar Hero e Skylanders potranno beneficiare dall’acquisizione di Microsoft

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Micorsoft è stata una delle notizie più travolgenti dell’industria del gaming. Un’acquisizione del genere porterà inevitabili risvolti e cambiamenti e tra le tante domande molte hanno a che fare con le future uscite di Activision Blizzard e i franchise che Microsoft potrebbe scegliere di riportare una volta che saranno sotto la nuova proprietà.

Il capo di Xbox Phil Spencer ha detto in precedenza che Microsoft ha piani a lungo termine con Activision Blizzard, e che i nuovi studi saranno autorizzati a lavorare su una varietà di franchise. Non è solo il lato Microsoft che sta pensando al potenziale impatto di questo accordo.

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha recentemente parlato dell’affare Microsoft in un’intervista con VentureBeat, e ha fatto sapere di alcuni franchise in particolare che potrebbero davvero beneficiare dall’essere sotto la nuova proprietà, in grado di trovare successo in modi che non hanno fatto negli ultimi anni, come Guitar Hero e Skylanders.

“Guardate tutte le opportunità che abbiamo con una società come Microsoft”, ha detto Kotick. “Vi darò un grande esempio. Phil e io abbiamo iniziato a parlare di cose per il futuro. Ve ne darò tre che sono davvero convincenti. Volevo fare un nuovo Guitar Hero per un po’, ma non voglio aggiungere squadre per fare la produzione e la catena di approvvigionamento e il QA per la produzione. E le carenze di chip sono enormi.

“Non avevamo davvero la capacità di farlo. Ho avuto una visione davvero bella per quello che sarebbe stato il prossimo Guitar Hero, e mi sono reso conto che non abbiamo le risorse per farlo. E anche Skylanders. Una delle grandi delusioni della mia carriera è che altre persone sono arrivate e sono uscite con alternative di m***a. E hanno scaricato tutte queste alternative di m***a sul mercato, e fondamentalmente hanno distrutto il mercato per quella che era un’opportunità futura davvero fantastica. Se si guarda a Skylanders, con il suo hardware e la produzione e la catena di approvvigionamento, ci sono gli stessi tipi di cose che noi non possiamo fare ma Microsoft sì“.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox non sarà ancora finalizzata fino al 2023, quindi c’è probabilmente un po’ di tempo prima che qualsiasi piano sia messo in atto, e ancora di più prima che si materializzi. Vedremo dunque come si andrà a riflettere su franchise come Guitar Hero e Skylanders.