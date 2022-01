Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri: trailer per il lancio su PlayStation 5

Manca una settimana all’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PlayStation 5. Proprio per questo, Sony e Naughty Dog hanno pubblicato il trailer di lancio della collection che sarà disponibile sulla nuova console dal 28 gennaio. Arriverà successivamente anche su PC, e ricordiamo che contiene al suo interno il quarto episodio e il suo DLC, L’Eredità Perduta.

Dalle pagine del PlayStation Blog si viene a sapere dell’importanza del quarto episodio per il team di sviluppo, e la Sr. Manager Communications di Naught Dog, Rochelle Snyder, dice infatti:

U4 ci ha aiutato a realizzare un sostanziale miglioramento in quasi tutti gli aspetti della nostra animazione. La nostra cinematografia così dettagliata ora poteva essere giocata in tempo reale, che ha aiutato a spianare la strada per un’esperienza fluida da e per il gameplay. Abbiamo anche aggiunto vari livelli di animazioni fisiche e procedurali alle nostre animazioni. Tutto ciò ha aiutato a creare personaggi credibili, ricettività più stringente, fluidità e l’abilità di rispondere all’ambiente circostante, portando a un momento rivoluzionario. Con la tecnologia PS5, siamo entusiasti di portare le storie di Nathan Drake e Chloe Frazer su questa generazione di console, con dettagli ancora più precisi e una fedeltà assoluta. Nessuna di queste imprese sarebbe stata possibile senza il talento e le idee innovative del nostro team, sempre creativo e ambizioso: rimaniamo sempre più stupiti.