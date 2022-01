Endless Dungeon: il nuovo trailer mostra Zed

SEGA e Amplitude Studios hanno pubblicato un nuovo filmato di Endless Dungeon, all’interno dell’evento Amplified 2022: nello specifico, si tratta del trailer di Zed, il primo eroe giocabile svelato. Questa la sua descrizione:

Nome di servizio Zedoé Kovlava; alias “Headbanger” per amici, conoscenti e qualsiasi osservatore casuale. Questa pistolera amante del metallo è la prima a ricevere il trattamento da star mentre viene introdotta la nuova serie “Hero Reveal” di ENDLESS Dungeon, evidenziando l’eclettico cast di personaggi naufragati su una certa stazione spaziale dimenticata da Dio.

ENDLESS Dungeon è un gioco tattico e rogue-lite, ambientato nell’universo Endless. Il giocatore dovrà reclutare una squadra di eroi naufraghi, immergersi in una stazione spaziale abbandonata da tempo e proteggere il proprio cristallo da infinite ondate di mostri.

Durante l’evento, è stata mostrato anche il video musicale della canzone “Free Again” cantata da Lera Lynn. Endless Dungeon arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma non c’è ancora un periodo d’uscita (in estate era stato mostrato al Summer Game Fest). Qui sotto potete vedere il filmato di Zed.

Sempre durante l’evento Amplified 2022 è stato annunciato un crossover con Humankid, con la mod, che porta all’interno del gioco:

32 eventi narrativi

30 illustrazioni

2 eventi civici

2 tecnologie

4 infrastrutture

1 curiosità

1 quartiere costruibile

2 progetti nazionali

1 meraviglia artificiale

E permette di sbloccare l’avatar Horatio.