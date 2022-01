Squid Game: Netflix conferma la seconda stagione

La notizia è arrivata fresca fresca: il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato ufficialmente che una seconda stagione di Squid Game è in arrivo; o meglio, arriverà. Durante l’ultimo briefing sugli utili di Netflix, a Sarandos è stato chiesto direttamente se ci sarebbe stata una seconda stagione e ha risposto con entusiasmo:

“Assolutamente. L’universo di Squid Game è appena iniziato”, ha detto Sarandos. Il creatore, sceneggiatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha già parlato della seconda stagione, ma questa è la prima volta che un dirigente di Netflix ha dichiarato che accadrà. Per la questione, ha espresso tutta la sua gioia, dicendo:

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sento quasi come se non ci lasciassi scelta! Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Sono attualmente in fase di pianificazione. Penso che sia troppo presto per quando e come accadrà.”

Se ancora vi ricordate gli avvenimenti di Squid Game, allora saprete bene che la prima stagione si è conclusa in modo drammatico e, sebbene lo spettacolo non abbia necessariamente bisogno di una seconda stagione, è stato un successo così grande che non sorprende sapere che lo spettacolo tornerà. Insomma, è stata più una conseguenza del fatto che il suo successo è impossibile da ignorare, ma questo era fin troppo evidente dal momento che sono stati pubblicati i dati della serie e la sua grande visibilità in tutto il mondo, per non parlare del territorio italiano.