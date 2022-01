Hitman 3: inizia il secondo anno di aggiornamenti

Rallegratevi tutti, poiché questa settimana segna l’inizio del secondo anno dei contenuti di Hitman 3, che è l’ultimo capitolo del franchise stealth-action di IO Interactive. Sebbene Hitman 3 sia stato rilasciato il 20 gennaio del 2021, IO Interactive continuerà a supportare il titolo a lungo termine, il che significa che una serie di nuove aggiunte sono ora arrivate su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile. Non solo, una patch è già disponibile su PlayStation, Xbox e Microsoft Windows, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno purtroppo attendere ulteriori informazioni. Questa patch pone le basi per l’evoluzione futura di Hitman 3, ma risolve anche una serie di problemi persistenti che erano presenti nel gioco da un po’. Alcune di queste modifiche sono specifiche per determinati livelli, mentre altre modifiche sono legate a piattaforme selezionate. Oltre a questa nuova patch, l’altro grande cambiamento con Hitman 3 questa settimana è che il gioco è ora disponibile su Steam per PC. Al momento del lancio lo scorso anno, Hitman 3 era un’esclusiva di Epic Games Store su PC, il che significa che coloro che giocano esclusivamente tramite Steam hanno dovuto aspettare. Fortunatamente, l’arrivo del gioco su Steam è ora avvenuto oltre alla sua offerta VR anche ora giocabile tramite PC. La lista dei cambiamenti è davvero lunga, pertanto vi consigliamo di guardare dal sito ufficiale del gioco per avere ulteriori informazioni. Gran parte delle novità introdotte sono state già precedentemente annunciate durante la livestream speciale dedicata all’evento, e pertanto ve la elenchiamo qui di seguito, cosicché possiate avere un’idea chiara del tutto.