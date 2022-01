LEC: la seconda settimana di partite è iniziata

La seconda settimana del torneo europeo di League of Legends, ovvero il LEC, è finalmente iniziata, e adesso abbiamo una solida schedule in cui possiamo vedere tutte le partite che verranno disputate. Di seguito, vi elenchiamo i turni di oggi:

Misfits Gaming vs EXCEL (già iniziata).

Astralis vs Fnatic (inizia alle 19:00).

G2 Esports vs SK Gaming (inizia alle 20:00).

Team BDS vs Team Vitality (inizia alle 21:00).

MAD Lions vs Rogue (inizia alle 22:00).

Questi sono i turni di oggi, ma ricordatevi che domani saranno totalmente differenti, e pertanto vi consigliamo di guardare la schedule ufficiale e vedere le prossime partite. Ora però, dobbiamo parlare delle squadre che hanno performato meglio, le peggiori e quelle che si sono date da fare:

Team Vitality (0-3)

Astralis (0-3)

Excel Esports (1-2)

Per queste tre squadre è stata davvero dura: il lavoro di squadra nelle prime è mancato tanto, gli Astralis hanno ancora un problema con la corsia inferiore e gli Excel Esports hanno il potenziale, ma devono sicuramente migliorare.

Team BDS (1-2)

SK Gaming (1-2)

Misfits Gaming (2-1)

I BDS sono composti da nuove potenzialità, quindi è sorprendente vedere la loro prima performance nello scenario. Gli SK Gaming devono mantenere la concentrazione, mentre i Misfits Gaming devono stare attenti al loro potenziale.

Fnatic (3-0)

G2 Esports (2-1)

MAD Lions (2-1)

Rogue (3-0)

Queste squadre hanno davvero spaccato, e non c’è che dire. La performance dei Fnatic e dei Rogue è stata fenomenale, mentre i G2 Esports e i MAD Lions hanno subito una sconfitta causata da una delle squadre più forti, ma queste settimana dovrebbe essere più facile. La competizione è ancora aperta, e le fiamme della sfida bruciano più intense che mai. Chissà come performerà ciascuna squadra questa settimana, ma lo vedremo soltanto dopo aver visto il resoconto finale. Non perdetevi queste emozionanti partite del LEC, che verranno disputate oggi, domani e anche durante la domenica.