The Bridge Curse Road to Salvation: in arrivo su Pc!

Osservate l’ambiente circostante e trovate il modo migliore per scappare. Completate l’esplorazione prima che il fantasma della ragazza vi uccida. Padroneggiate la vostra abilità furtiva, unica tua alleata per sopravvivere nell’oscurità. Credete in voi stessi e cercate di mettere insieme tutte le informazioni per rompere la maledizione e trovare la vera storia.