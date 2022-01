Syberia The World Before: annunciata data di rilascio

Quest’oggi ci sono novità da parte di Microids e Koalabs, il loro titolo Syberia The World Before ha finalmente una data di rilascio! Il titolo previsto per il 2022 ha subito un ritardo che però sembra sia servito per rendere il gioco ancora più unico.

Nel titolo vestiremo i due panni di due donne, divise dal tempo ma unite dal destino: le due protagoniste sono Dane e Kate:

Dana Roze (Vaghen, 1937) è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale.

Kate Walker (Taiga, 2004) sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Partite per un’avventura attraverso le epoche e i continenti. Giocate con i personaggi di Kate Walker e Dana Roze per svelare misteri sepolti da ormai troppo tempo.

Esplorate l’universo fantastico e poetico di Benoît Sokal, con le sue smaglianti scenografie e i suoi personaggi emblematici.

Risolvete complicati puzzle e enigmi nel più puro spirito della saga.

Scoprite attraverso appassionanti dialoghi una storia ricca e accattivante, in cui la posta in gioco non è mai stata così alta.

Volevamo offrire la migliore esperienza possibile e rendere un enorme omaggio alle epiche avventure di Kate Walker immaginate da Benoît Sokal. Queste settimane extra hanno permesso allo studio Koalabs e al nostro team di essere sicuri di consegnare il gioco che ti meriti.



Il titolo uscirà il 18 Marzo sullo store GOG, Epic Games e Steam!