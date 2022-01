Dying Light Stay Human: primo aggiornamento rilasciato

Quest’oggi Techland ha confermato che Dying Light 2 Stay Human fornirà un aggiornamento gratuito per PlayStation 5 a tutti gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Sarà anche supportato il servizio di Smart Delivery di Microsoft. Grazie a ciò, anche tutti i giocatori Xbox One potranno aggiornare tranquillamente le loro copie del gioco su Xbox Series X e Xbox Series S.

Accanto agli aggiornamenti gratuiti per i giocatori su console, Techland ha inoltre confermato che la modalità cooperativa multi-piattaforma e tra diverse generazioni di console non sarà disponibile all’uscita del gioco.

Il cross-play tra Steam ed Epic Games Store entrerà in funzione non appena il gioco uscirà, il 4 di febbraio. Techland ha già preannunciato che offriranno 5 anni di supporto per il loro nuovo titolo, perciò, grazie a questo ambizioso progetto, potremo aspettarci tanti nuovi ed entusiasmanti contenuti ed espansioni.

Al di fuori del prologo, il titolo sarà interamente giocabile in modalità cooperativa, e sarà possibile anche finire il gioco in cooperativa.

Tutti gli ospiti delle sessioni di gioco potranno conservare gli strumenti ottenuti e i progressi effettuati, quindi attenzione.

Tutti giocatori potranno effettuare scelte importanti nel gioco tramite votazione, ma la decisione finale spetterà all’host della sessione, i vostri amici quindi vi influenzeranno attivamente, ma anche in modo negativo

Il virus ha vinto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. La Città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull’orlo della distruzione. Usa agilità e abilità per sopravvivere e dare una nuova forma al mondo. Le tue scelte sono importan

L’anteprima mondiale del titolo è molto vicina, assicuratevi quindi di aver guardato tutti gli episodi della serie Dying 2 Know (su Youtube) per arrivare preparati.

Il titolo uscirà il 4 febbraio per su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, abbiamo potuto vedere come gira su pc nella presentazione Nvidia