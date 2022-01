Le novità del Brawlhalla Esports Anno 7

Ubisoft ha svelato i dettagli del Brawlhalla Esports Anno 7. La competizione sarà caratterizzata da una serie di eventi nei quali i giocatori potranno guadagnare punti per la classifica Brawlhalla Power Ranking e la loro parte del montepremi totale di 1.320.000 dollari.

I partecipanti dovranno gareggiare in incontri 1v1 e 2v2 durante il Campionato che si protrarrà tutto l’anno suddividendosi in 4 split: invernale, primaverile, estativo e autunnale. Si inizia con il campionato invernale il 28 gennaio per due fine settimana consecutivi fino al 6 febbraio. Gli incontri saranno disponibili in stream sui canali twitch e youtube di Brawlalla.

Oltre alle competizioni stagionali, Anno 7 proporrà molti altri inviti ai giocatori professionisti. Il primo sarà l’OMEN Oasis Online Championship, che vedrà i migliori giocatori del Power Ranking di Nord America ed Europa combattere online, a febbraio, nelle rispettive regioni. Le prossime gare vedranno i migliori 32 giocatori nella classifica mondiale Power Ranking gareggiare all’Invitational Championship di metà stagione a giugno.

La stagione del Brawlhalla Esports Anno 7 terminerà a novembre col settimo Campionato Mondiale, conosciuto anche come BCX, che metterà a disposizione il più grande premio di sempre per un torneo di giochi di combattimento. Vera celebrazione dell’anno, il BCX 2022 sarà una gara aperta a tutti che darà a ogni concorrente, indipendentemente dal suo livello in classifica.

Infine, la stagione 2022 avrà anche delle novità sull’ecosistema dell’esport, con un sistema di Viewership Reward in grado di offrire nuove ricompense ai fan, insieme al primo torneo ufficiale di Brawlhalla in Giappone.

I giocatori potranno registrarsi al Campionato Invernale 2022 e, quando disponibile, a ogni torneo aperto al link: https://smash.gg/brawlhalla.