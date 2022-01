Elden Ring: un tweet ci mostra un nuovo nemico

È passato molto tempo, ma Elden Ring è ora a poco più di un mese dal suo lancio. L’ultimo gioco dello sviluppatore FromSoftware è stato messo in mostra un bel po’ nel corso dell’ultimo anno, con lo studio che ha persino optato per un beta test chiuso a un certo punto. E mentre alcuni giocatori sentono sicuramente di aver visto abbastanza di Elden Ring ormai, ciò non ha impedito a FromSoftware di continuare a stuzzicare nuove cose in vista del rilascio. Individuato oggi sull’account Twitter ufficiale di Elden Ring, è stato condiviso un nuovo screenshot che mostra un nemico intimidatorio che apparirà nel vasto mondo aperto del gioco. Questo nemico in questione assume la forma di un enorme orso grizzly, che viene mostrato mentre striscia verso il basso verso il personaggio del giocatore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul nome ufficiale di questa creatura, ma la didascalia del tweet suggerisce che ci saranno molti mostri come questo sparsi nel mondo del gioco.

“Le bestie feroci dei boschi nebbiosi offrono solo un gesto di ospitalità”, diceva la didascalia che accompagnava il nuovo screenshot. Come abbiamo già accennato, FromSoftware probabilmente non ha bisogno di mostrare molto di più di Elden Ring per conquistare i fan. A detta di tutti, l’ultimo titolo di azione e avventura dello studio è una delle uscite più attese del 2022 per molti. Tanto che è già diventato il gioco più desiderato su Steam quest’anno. Chiaramente, le aspettative per Elden Ring sono molto alte e dovremo vedere se FromSoftware può raggiungere lo stesso livello di qualità che abbiamo visto dal team in passato.