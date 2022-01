Rocket League: nuovo evento in arrivo

Psionyx ha dato un po’ di velocità nello scorso dicembre 2021, infatti, ci ha messo un bel regalo sotto l’albero con l’evento Frosty Fest ed a breve ci sarà in Rocket League un nuovo evento in arrivo dai toni lucenti.

Per i fan del titolo ibrido calcio-corsa, potranno presto godere del nuovo evento in arrivo chiamato Neon Nights. L’evento consentirà agli utenti di sbloccare una buona quantità di articoli estetici da applicare alle proprie vetture. Ciò nonostante i giocatori dovranno essere veloci come le loro vetture preferite, poiché l’evento sarà disponibile solo dal 26 gennaio all’8 febbraio 2022.

L’evento in questione sarà accompagnato dall’artista electro-pop Grimes, che ha già collaborato in passato con gli sviluppatori del gioco scrivendo la canzone Players of Games, perciò, tutti gli elementi sbloccabili dell’evento avranno come fulcro tematico la musicista stessa.

In questo evento tornerà disponibile la modalità di gioco Heatseeker, che consentirà ai giocatori di colpire la palla con precisione verso la porta avversaria, ed ogni volta che la palla verrà colpita senza fare punti, la sua velocità aumenta notevolmente.

Oltre a ciò i giocatori potranno guadagnare, durante l’evento, le Lune d’Oro, che possono essere scambiate per gli oggetti della serie Impact, Overdrive e Nitro.

Questo sarà un evento che darà modo ai giocatori in pausa dal gioco, ed a quelli assidui, di appassionarsi di più al titolo con un evento dai temi lucenti e moderni.

Eccovi il tweet che annuncia l’evento di fine gennaio.