GRID Legends: novità sulla modalità storia

GRID Legends, il gioco della Electronic Arts e Codemaster, è sempre più vicino ed i fan sanno cosa aspettarsi ormai dal titolo.

I gameplay mostrati ed i dettagli annunciati sono stati messi in rete più di un mese fa, (con il più recente trailer cinematogafico Uomo Macchina con l’attore Ncuti Gatwa) facendo però cenno ad una nuova modalità che mai prima d’ora è stata pensata per questo titolo. La modalità storia Driven to Glory è stata fin’ora un mistero, ma è sicuramente un progetto ambizioso da parte di EA ,che ha rilasciato un nuovo video del gioco lungo 40 minuti che mostra la modalità storia prendere vita. Il video qui sotto, mostra momenti di gameplay alternati a momenti cinematici, che come detto prima, sono molti ambiziosi.

Oltre alle corse ed ai gameplay dimostrativi, oltre ai veicoli e tutte le cose che ci si aspetterebbe da un titolo di questa serie, il video mostra anche come saranno i filmati in Driven to Glory e cosa ci si dovrebbe aspettare dalla modalità in cui predomina lo stile narrativo.

GRID Legends uscirà per PS5, PS4, Xbox Serie X/S, Xbox One e PC il 25 febbraio. Se avete intenzione di giocare a questo gioco su PC, assicuratevi di avere i requisitimi di sistema qui.