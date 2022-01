Ken Kutaragi: per il creatore di PlayStation i visori VR sono “semplicemente fastidiosi”

In una recente intervista rilasciata a Bloomberg, il creatore di PlayStation, Ken Kutaragi, ha fatto sapere la sua posizione riguardo alla realtà virtuale e al Metaverso. Kutaragi è stato una delle persone principali dietro la PS1, PS2 e PS3, ma ora è CEO della società di robotica Ascent Robotics, con sede a Tokyo.

Kutaragi ha parlato di come al momento non gli piaccia la tecnologia VR, dato che i visori possono essere troppo ingombranti, il che rende l’intera faccenda piuttosto fastidiosa. Un altro punto che non gli fa piacere questa tecnologia, è legata al fatto che isola gli utenti dal mondo reale.

“I visori ti isolano dal mondo reale, e non posso essere d’accordo con questa cosa”, ha detto. “I visori sono semplicemente fastidiosi”.

Quando gli è stato chiesto il suo pensiero sul Metaverso, Ken Kutaragi ha fatto capire di non apprezzare molto, in quanto per lui esistere in quel mondo virtuale non ha esattamente un senso. Ha detto anche di come sia piuttosto simile ai siti con messaggi anonimi, dove gli utenti sono più propensi a nascondere la loro vera personalità dietro il velo di un nome utente.

“Essere nel mondo reale è molto importante, ma il metaverso riguarda il rendere quasi-reale nel mondo virtuale, e non riesco a vedere il punto di fare questa cosa“, ha detto “Preferisci essere un avatar lucidato invece del tuo vero io? Questo non è essenzialmente diverso dai siti di bacheche anonime”.

Kutaragi o meno, Playstation continua a puntare sulla realtà virtuale, con il recente annuncio dl PSVR 2, mente la recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe rafforzare la sua posizione nel Metaverso.