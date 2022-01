Fortnite: arriva Vi di League of Legends

Dopo Jynx, un’altra protagonista di League of Legends e della serie Arcane è pronta a debuttare su Fortnite: Vi arriva infatti stanotte, precisamente all’1:00 del 23 gennaio ora italiana. Arriva nella sua versione “Arcane”, e con lei torna nel negozio, alla stessa ora, proprio la sorella Jynx.

Queste tutte le caratteristiche del personaggio attraverso la pagina nel sito ufficiale di Fortnite:

LASCIA IL SEGNO CON ARCANE VI E MOLTO ALTRO

Il costume Arcane Vi sarà disponibile nel Negozio oggetti insieme ad altri nuovi oggetti del set Arcane: League of Legends. Indossate il dorso decorativo Memorie di Zaun a forma di coniglietto (venduto con il costume) come ricordo di quanta strada ha fatto Vi ed equipaggiate la sua arma preferita quando i suoi guantoni sono in manutenzione: il piccone Martello del guardiano di Piltover. Sfoggiate le sue abilità di pugile con l’emote Allenamento di boxe.

I giocatori avranno la possibilità di acquistare il costume (dorso decorativo incluso), il piccone e l’emote nel Bundle Arcane Vi, che include inoltre la schermata di caricamento I migliori di Piltover:

RITORNO ESPLOSIVO: JINX ARCANA TORNA DISPONIBILE NEL NEGOZIO

Jinx arcana e gli accessori a tema Jinx torneranno nel Negozio in contemporanea al debutto di Arcane Vi. In aggiunta al costume Jinx arcana, divertitevi con il dorso decorativo Scimmia dei sogni di Jinx, impugnate il piccone Distruttore Pow Pow e fate finta che Piltover sia il vostro parco giochi con il brano per lobby Parco giochi (Strumentale, dalla colonna sonora originale di Arcane).

Con il bundle Jinx arcana otterrete tutti gli oggetti a tema Jinx e riceverete in aggiunta lo spray Stregato e le schermate di caricamento Scatena il caos e Katchoo! !

Qui sotto potete vedere il filmato di Vi in azione nel battle royale di Epic Games.