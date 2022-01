Monster Hunter Rise: arrivano nuove quest DLC

Le missioni DLC di Monster Hunter Rise stanno arrivano lentamente anche per la versione su PC, e siccome sono passati dieci giorni oramai dal rilascio ufficiale del titolo su Steam, Capcom ci garantisce che riusciranno che prima della fine del mese ogni missione verrà inserita, cosicché i giocatori non debbano aspettare ulteriormente. Sebbene la versione su PC sia stata rilasciata a distanza di quasi un anno, Capcom è riuscita a modernizzare il gioco per far si che girasse in modo splendido, e adesso le vendite del gioco hanno superato anche quelle di God of War, anch’esso rilasciato lo stesso giorno, il 12 gennaio. In particolare, la missione che presentano oggi è una collaborazione con Ghosts ‘n Goblins, una delle IP più vecchie di Capcom, e in questa missione i giocatori dovranno sconfiggere un Rathalos nelle Caverne Laviche un tantino più forte del normale, e come ricompensa riceveranno un biglietto da portare alla forgia per creare lo stile armatura di Arthur, lo storico protagonista del vecchio gioco. Ovviamente non è l’unica collaborazione disponibile, quindi vi invitiamo a dare uno sguardo a tutte le missioni evento nella base di caccia a Kamura, dove dovrete parlare con Minoto e vi consegnerà la missione da svolgere. Se dovesse interessarvi, vi elenchiamo di seguito il link per la nostra recensione e parere su Monster Hunter Rise per PC.

👻 CHALLENGE AGAIN! 👻 Don your knightly armor and ready your throwing lances to become the fabled hero of legend, Arthur!#MHRise x #GhostsnGoblins quest "Knight in Shattered Armor" now available on PC. pic.twitter.com/GfZ3F1a6zF

— Monster Hunter (@monsterhunter) January 22, 2022