Halo Infinite: nuovi aggiornamenti sulla stagione 2

Microsoft ha confermato un nuovo dettaglio riguardante gli elementi del servizio live di Halo Infinite, annunciando che i crediti saranno ottenibili con il Battle Pass della Stagione 2. In un post sul blog, lo sviluppatore 343 ha affermato che questa modifica è stata apportata in risposta al feedback della community.

“Ciò significa che sarai in grado di guadagnare crediti come parte della tua progressione di Halo Infinite. Avremo altro da condividere su questo man mano che ci avvicineremo alla Stagione 2”.

La stagione 2 non arriverà tanto presto, poiché 343 Industries ha in programma di terminare la stagione 1 a maggio 2022, con la stagione 2 in arrivo qualche tempo dopo. Anche la modalità cooperativa della campagna e Forge, due modalità preferite dai fan che non sono arrivate al lancio, dovrebbero debuttare a partire dalla stagione 2. In altre notizie, 343 ha recentemente apportato alcune modifiche al negozio in-game di Halo Infinite per rendere gli oggetti meno costosi.

“Il nostro obiettivo con queste modifiche è ridurre i prezzi su tutta la linea, fornire valori più forti nei nostri pacchetti, iniziare a mettere i singoli articoli al di fuori dei pacchetti e altro ancora. Questa settimana ci siamo concentrati sulla riduzione dei prezzi dei nostri pacchetti settimanali, mentre la prossima settimana i singoli articoli inizieranno ad apparire da soli”.

343 ha anche detto che continua a cercare di riparare la modalità Big Team Battle di Halo Infinite, che è stata in uno stato tutt’altro che eccezionale da prima delle vacanze. Questa settimana è uscita una nuova patch, ma non ha migliorato l’esperienza nel modo desiderato da 343. Lo studio sta ancora indagando, ha detto. E sebbene l’hotfix di questa settimana non abbia risolto i problemi in modo definitivo, ha fornito “dati promettenti” al team. Insomma, buone notizie che sicuramente renderanno contenti i giocatori ancora rimasti a giocare nel competitivo multiplayer di Halo Infinite.