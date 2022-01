Rugby 22: nuovo filmato, Francia-Nuova Zelanda

Dopo il trailer che svelava il gameplay di Rugby 22 (ma con una buona dose di montaggio video), Nacon ed Eko Software hanno pubblicato un nuovo filmato che mostra proprio come sarà il gioco in-game. Per farlo, sono stati mostrati 5 minuti di una partita che vede contro Francia e Nuova Zelanda.

L’uscita di Rugby 22 è alle porte, infatti sarà disponibile dal 27 gennaio su su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere il video gameplay.

Queste le caratteristiche di Rugby 22:

Comandi di gioco ottimizzati

Riprogettato per un’esperienza di gioco ancora più reattiva e intuitiva, Rugby 22 integra un nuovo sistema di controllo per eseguire tocchi, ruck e maul come un vero professionista della palla ovale!

Un miglioramento del comportamento dell’IA

Per un’esperienza di simulazione ancora più piacevole, l’IA è stata ottimizzata dai team di EKO Software per adattarsi ancora meglio alle scelte tattiche dei giocatori. I vostri giocatori si posizioneranno e reagiranno in modo più realistico, mentre i vostri avversari faranno scelte migliori.

Una nuova modalità di difficoltà più complessa

Infine, è stata aggiunta una nuova modalità di difficoltà per offrire ai giocatori un’opposizione più solida e una sfida più difficile una volta che hanno acquisito padronanza del gioco.