GRID Legends Provato: scendiamo in pista

Codemasters, software house responsabile della creazione di diversi franchise automobilistici più importanti nella storia dei videogiochi, come ad esempio DIRT e Project Cars, ha anche creato una delle iconiche e significative serie videoludiche, ossia quella dedicata a GRID. Il titolo in passato aveva conquistato una grande fetta di pubblico e continuo a farlo tutt’oggi, e infatti, la compagnia ha annunciato nel corso della precedente estate (nello specifico durante l’EA Play Live 2021) GRID Legends, nuovo titolo della serie che vanta di tantissime migliorie rispetto al passato. Proprio per far capire la svolta che prenderà questo nuovo capitolo, Becky Crossdale, senior designer di Codemasters, dichiarò in occasione dell’annuncio:

La serie Grid si è sempre distinta per aver offerto l’eccellenza in termini di gameplay, e anche con Grid Legends riceverete la profonda esperienza di corse che già conoscete ed amate.

Proprio nel corso degli ultimi giorni, Electronic Arts e Codemasters ci hanno dato la possibilità di testare a fondo GRID Legends, con una build all’interno della quale era solo disponibile la modalità carriera, intitolata “Driven to Glory”. Se volete saperne maggiormente su cosa ne pensiamo, allora mettetevi comodi perché vi racconteremo la nostra esperienza su quattro ruote in questo provato.

GRID Legends: Seneca alla riscossa

Per quanto concerne la build consegnataci dagli sviluppatori, noi in redazione abbiamo potuto testare tutta la storia presente in GRID Legends. Infatti, il giocatore si troverà inizialmente protagonista, assistendo ad un incidente mostruoso e non capendo cosa sia successo reamente in quella gara. Dopodiché, Codemasters ci catapulta direttamente a qualche mese prima di quell’avvenimento. Intanto, possiamo già fare la conoscenza di alcuni personaggi principali del gioco, come ad esempio Yume Tanaka, ragazza molto sicura di sé e dalle ottime capacità come pilota: faremo squadra con quest’ultima per Seneca. L’utente si calerà nei panni del Pilota 22, che dovrà sfrecciare in diversi tracciati nel campionato per poi qualificarsi nel Gauntlet e vincere il campionato che porterà la squadra al successo. Bisogna ammetterlo: dal punto di vista della regia la storia di GRID Legends è piacevole da seguire, dato che ci permette di conoscere al meglio i nostri avversari come Valentin Manzi, interpretato dal pluripremiato attore Ncuti Gatwa o la famiglia Kane, i quali ci daranno veramente del filo da torcere.

Insomma, per quanto concerne la modalità “Driven To Glory”, la narrazione si segue con molto facilità e sono rimasto incollato per diverse ore proprio per seguire l’evoluzione che prendeva la storia. Ma la modalità “Drive To Glory” funziona realmente? Si, ed anche in maniera abbastanza congeniale direi! Ovviamente non vogliamo svelarvi troppi dettagli proprio per non andare a fondo con la trama, rovinandovi di conseguenza l’esperienza. Vi diciamo solamente che quest’ultima modalità, la sola che abbiamo potuto provare, ci ha colpiti profondamente e dunque, Codemasters ha confezionato una storia molto interessante e capace anche di regalare al giocatore qualche piccolo colpo di scena azzeccato e mai prevedibile.

GRID Legends: un gameplay solido

Ovviamente, dato lo svariato numero di ore che abbiamo passato insieme a questa build di prova dedicata a GRID Legends, noi abbiamo potuto assaporare parecchio del gameplay della produzione automobilistica. Diciamo che non si discosta troppo da un Forza Motorsport, seppur ci siano delle peculiarità differenti rispetto all’opera targata Turn 10 Studios, ma nonostante ciò, ci troviamo dinanzi ad un racing-game arcade molto divertente e stimolante. Purtroppo non possiamo darvi un’idea accurata al 100% del titolo dato che eravamo sprovvisti di un volante ma, pad alla mano, devo dire che mi sono divertito ugualmente per tante ore di fila senza mai staccare neanche una volta. Quindi, almeno lato gameplay, sono rimasto piacevolmente sorpreso, ritrovandomi davanti le classiche meccaniche presenti nei giochi di guida. Non aspettatevi dunque qualcosa di diverso se siete alla ricerca di un gioco simulativo, perché il compito di Codemasters in questo caso non è certamente quello ci creare un prodotto che riesca a competere con Assetto Corsa o titoli simili, ma punta prettamente al suo divertimento e alla varietà offerta nel gioco.

Parlando proprio di varietà, all’interno della modalità carriera di GRID Legends ci saranno diverse modalità di gioco. Ad esempio, c’è il ritorno di Eliminazione, che vedrà i giocatori sfidarsi in gara fino a quando non ne rimarrà solo uno. Ovviamente partirà un countdown di qualche secondo dopodiché le ultime 2 vetture in gara saranno eleminate direttamente dalla competizione. Poi abbiamo anche testato anche quelle classiche come le prove a tempo o quelle che richiedevano un certo punteggio quando si effettuavano delle derapate. Invece, per quanto riguarda la tipologie delle vetture, sorprendentemente, in “Driven To Glory” abbiamo potuto sfrecciare utilizzandone diverse e ognuna possedeva delle caratteristiche ben specifiche. Ci capiterà di tutto: dalle classiche macchine sportive, ai fuori strada, per poi finire da quelle da corsa. Insomma, c’è ne per tutti i gusti e GRID Legends includerà ben 130 veicoli tutti da scoprire.

Il comparto tecnico si difende bene

Per quanto riguarda il comparto estetico di GRID Legends, ricordandovi che noi lo abbiamo giocato su PC, vi possiamo assicurare che l’opera si difende abbastanza bene. Ad esempio, sono rimasto particolarmente affascinato di alcuni dettagli come l’effetto della pioggia che bagnava il nostro parabrezza e dalla visuale dell’abitacolo ci risultava un po’ difficile vedere non solo il tracciato in generale ma anche i nostri avversari. Insomma, dal punto di vista tecnico r visivo non via aspettate dei miracoli, ma una gradevole esperienza da vedere e, ovviamente, da giocare. I componenti hardware del nostro PC su cui abbiamo testato GRID Legends ci hanno permesso di testare l’opera in 4K a 60 fotogrammi al secondo, ma abbiamo anche provato come gira in 2K, superando addirittura i 100 fps. Bisogna dire che su PC l’ottimizzazione è stata realizzata in maniera molto accurata e di conseguenza non dovreste fare troppa fatica a far girare GRID Legends sui varie tipologie di PC.

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Data d’uscita: 25 febbraio

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S

La modalità carriera di GRID Legends ci ha colpito, e parecchio anche! Codemasters ed Electronic Arts sembrerebbero pronte a consegnare un valido prodotto per i giocatori che cercano una storia solida e piacevole da giocatore. Il gameplay risulta ben congeniato e per tutte le ore passate in sua compagnia, il racing-game ci ha divertito e non poco grazie anche al numero dei tracciati e vetture che abbiamo avuto modo di provare. In attesa della data d’uscita del gioco, fissata per la giornata del 25 febbraio 2022, questo è già sufficiente e ci fan ben sperare, ma ovviamente in sede di recensione vogliamo vedere (e giocare) anche le altre modalità di gioco per arrivare poi al verdetto finale.