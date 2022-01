Gnosia: il gioco è disponibile su PC

Dopo molto tempo passato come un’esclusiva di Nintendo Switch e PlayStation Vita, Gnosia è finalmente sbarcato anche su PC. La richiesta era troppo grande da ignorare per gli sviluppatori di Petit Depotto, e ora possiamo assaporare questo grande titolo anche sul grande schermo di Microsoft Windows. Il gioco, uscito su Steam al prezzo di 24,99 euro, avrà il support di lingua inglese, giapponese e cinese semplificato. La descrizione del titolo è la seguente:

“La Gnosia mente. Fingendo di essere umani, si avvicineranno e inganneranno per poi sradicare dall’universo ogni persona nelle vicinanze, una vittima alla volta. L’equipaggio di un’astronave alla deriva, affrontando una misteriosa e mortale minaccia nota come “Gnosia” e non avendo idea di chi tra loro sia davvero il nemico, formula un piano disperato per la sopravvivenza. I più sospettosi tra loro verranno messi in “sonno freddo” uno per uno, nel tentativo di liberare completamente la nave di Gnosia. Tuttavia, è quasi impossibile dire se ogni persona addormentata fosse davvero Gnosia, o semplicemente un povero e sfortunato capro espiatorio, sacrificato dagli Gnosia per la propria sopravvivenza. Gli umani possono emergere vittoriosi? O l’umanità è condannata…? Cosa sono esattamente gli Gnosia? Perché attaccano gli umani? Scopri la verità dietro questa misteriosa forma di vita e le narrazioni intrecciate dei tuoi compagni di squadra mentre combatti per la sopravvivenza.”

Questo gioco presenta un grande concetto di rigiocabilità sia dalla parte degli umani che dalla parte degli gnosi, poiché è ispirato a titoli più popolari come Lupus in Tabula, Among Us e molti altri con due fazioni antagoniste l’una dall’altra.