Mighty Goose: arriva un nuovo aggiornamento

Mighty Goose è tornato, e questa volta ci porta in un’altra storia completamente nuova e rivista. Il gioco è uscito a giugno, ma gli sviluppatori di Blastmode e MP2 Games hanno detto che avrebbero aggiornato il gioco con numerosi DLC, e il primo è in arrivo molto presto, a quanto pare. Sul loro canale youtube è comparso, infatti, un nuovo trailer che ci mostra nuove scene di gioco e un antagonista mai visto prima. Stando alle loro parole, questo DLC sarà completamente gratuito e verrà distribuito a breve, ma ancora non sappiamo di preciso la data ufficiale. Sarà ambientato in un pianeta prevalentemente acquatico, e infatti il trailer ci ha mostrato degli elementi di scena particolari, come il fondale marino e speciali attrezzature che ci aiuteranno nella nostra avventura. Ironicamente, il nemico in questione sembra una sorta di anatra, e considerando la rivalità tra anatre e oche nella vita reale, è quasi ridicolo vedere quanto sia azzeccata questa scelta. Mighty Goose è uno di quei giochi che è riuscito a stupire tutti quanti per via del suo gameplay veloce e molto simile a Metal Slug, e per questo la critica è stata molto positiva con le recensioni. Di seguito, vi diamo anche la descrizione del gioco:

“Cammina come un’oca, corri e spara attraverso nove devastanti livelli, distruggendo basi nemiche, realizzate in una splendida pixel art, per far finalmente guarire la natura intergalattica. Personalizza un’oca assetata di giustizia con una selezione di potenziamenti per la sua arma e munizioni di ogni genere, e riunisci la squadra di Mighty Goose. Salva compagni animali come Regular Duck per ricevere aiuto in combattimento tramite abilità uniche e determinanti, come gli stivali sprint e le cicce bombe. A capo della squadra c’è Mighty Goose, Goose per gli amici. In quanto professionista aviario della caccia spaziale è il suo destino trovarsi intorno rivali con pessime intenzioni, come il pennuto Raven. Il terribile Void King ha inviato Raven e il suo esercito a imprigionare nelle loro basi gli animali amici di Goose e a sconfiggere una volta per tutte questo temibile cacciatore di taglie.”