La-Mulana 2: disponibile il DLC “The Tower of Oannes”

Secondo quanto annunciato recentemente dal publisher Humble Store e lo sviluppatore PLAYISM, è stato svelato che il nuovo DLC de La-Mulana 2, ossia “The Tower of Oannes”, è disponibile per l’acquisto su PC. Per coloro che vorranno ampliare l’esperienza di gioco potranno farlo con un contenuto piuttosto interessante e che vi terrà incollati per diverse ore.

Ecco i dettagli del DLC: