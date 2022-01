Nel corso delle recenti ore, Techland ha recentemente svelato ulteriori dettagli su Dying Light 2 Stay Human, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 4 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Dopo avervi rivelato le diverse opzioni grafiche su PS5 e non solo, gli sviluppatori hanno fatto sapere qualcosa in più relativo al doppiaggio.

Purtroppo, Dying Light 2 Stay Human non supporterà il doppiaggio italiano ma presenterà solamente i sottotitoli in italiano. Ecco cosa ha scritto su Twitter nella pagina ufficiale del gioco:

Insomma, l’opera targata Techland non presenterà il parlato in italiano, notizia che potrebbe deludere alcuni appassionati del titolo.

Wondering if you’ll be able to play Dying Light 2 Stay Human in your mother tongue? Well, there’s a big chance that yes you will, as the game will be available in 17 languages! Fun fact: we needed 999 actors to deliver all lines of dialogues for all the versions. #DyingLight2 pic.twitter.com/LObCHaiJy1

— Dying Light (@DyingLightGame) January 22, 2022