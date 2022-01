Fable: Playground Games recluta sviluppatori

Playground Games, che lo scorso maggio aveva annunciato l’utilizzo di un motore grafico del team Xbox per il suo nuovo titolo, è in lavorazione su una delle saghe più amate da molti giocatori, ed il team di sviluppo di Fable ha recentemente inserito nel suo team un volto noto.

Microsoft ha un gran numero di giochi first party in fase di sviluppo nel suo gruppo di studi in questo periodo, e questo prima ancora dell’acquisizione di Activision Blizzard. Molti di questi giochi riporteranno in vita i franchise preferiti dai fan, che aspettavano da anni un grande ritorno dei loro titoli più apprezzati. Uno di questi è il reboot di Fable, in fase di sviluppo da Playground Games, e nonostante le informazioni ufficiali sul gioco rimangano scarne e vaghe, ogni tanto arrivano degli interessanti aggiornamenti sullo sviluppo. Infatti, di recente Toby Haynes, che fino a qualche tempo fa era il lead character di Rare, è andato su Twitter ed ha annunciato che è entrato a far parte proprio di Playground Games.

In Rare, Haynes ha lavorato al gioco Sea of Thieves ed anche al titolo Everwild, ora in lavorazione. Prima di entrare a far parte di Rare nel 2020, Haynes è stato al SIE London Studio per diversi anni per lavorare a Blood and Truth.

Attualmente Fable è in sviluppo da un po’ di tempo e ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima che venga finalmente lanciato. Per il momento si sa che il gioco non uscirà fino al 2023, e resta da vedere se ciò implichi che se ne sentirà parlare o meno quest’anno.

As of tomorrow I will be starting a new chapter @WeArePlayground as Character Lead on a little game they are working on. #Fable #PlaygroundGames #XboxGameStudios #Xbox pic.twitter.com/5Uw3zbmPBy — Toby Hynes (@TheRedbranch) January 23, 2022

Per il momento sappiamo, grazie Xbox Games Showcase, che il gioco sarà disponibile per Xbox Series X/S e per PC.