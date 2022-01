Leggende Pokemon Arceus: rivelate le dimensioni del gioco

Leggende Pokemon: Arceus verrà lanciato sulla piattaforma Nintendo il 28 gennaio, accompagnando i recenti remake di Diamante e Perla portando i fan in una nuova visione della regione di Sinnoh della serie. Il gioco è destinato a portare la serie in una direzione completamente nuova, offrendo sezioni open world da esplorare e battaglie in stile Monster Hunter Stories 2. Il mese scorso tramite un post su Twitter, Nintendo America ha confermato che, se si dispone di una copia di Diamante Lucente e Perla Splendente sulla Switch, è possibile riscattare il Pokemon misterioso Darkrai e aggiungerlo alla squadra di Leggende Pokemon Arceus.

Diversi mesi fa, è stato riferito che la dimensione del file stimata del gioco sarebbe stata di circa 13 GB, che è relativamente più alta per un gioco Switch. A pochi giorni dal lancio, tuttavia, è stata rivelata la dimensione del file finale del gioco. La pagina dell’eShop giapponese per Leggende Pokemon Arceus è stata aggiornata e conferma che la dimensione del file finale del gioco è di 6 GB, che è un bel calo rispetto alla dimensione stimata. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Gli incontri con questi Pokémon saranno fondamentali durante il tuo viaggio.

Leggende Pokemon: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 per Nintendo Switch.