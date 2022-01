Horizon Forbidden West: dimensioni del gioco in USA e in Europa

ll 2022 sarà un anno ricco per i giochi (nonostante i ritardi) e dare il via alle cose è quello che sembra il febbraio più ricco degli ultimi tempi. Tra i tanti grandi giochi che verranno lanciati nel corso del prossimo mese, Horizon Forbidden West è probabilmente uno dei più grandi e, prima del suo imminente rilascio, sono iniziati ad arrivare maggiori dettagli al riguardo.

Poco più di un mese fa, è emerso che il gioco avrebbe una dimensione di download di circa 96 GB su PS5. Ora, la pagina Twitter @PlaystationSize ha dato seguito a ciò e ha fornito le dimensioni dei file specifiche della regione del gioco per gli Stati Uniti e l’Europa. Mentre le dimensioni del gioco in Europa saranno ben 96.350 GB, negli Stati Uniti sarà più piccolo di 85.913 GB.

Ovviamente è ancora una dimensione di download piuttosto pesante, ma il divario di circa 10 GB è comunque interessante. Nel frattempo, la dimensione del download del gioco di ruolo d’azione nel database giapponese del PlayStation Store non è ancora nota. Tutte queste cifre inoltre non tengono conto degli aggiornamenti giornalieri, quindi le dimensioni potrebbero fluttuare un po’ di più man mano che ci avviciniamo al lancio del gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West verrà lanciato il 17 febbraio in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4.