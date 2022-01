Xenoblade Chronicles 3: compositore annuncia novità?

Nel prossimo mese per ci saranno degli annunci inerenti a nuovi progetti in lavorazione e sviluppo che potrebbero riguardare Xenoblade Chronicles 3.

Monolith Soft e Nintendo hanno affermato già da tempo che avevano intenzione di continuare ad investire nella serie di Xenoblade Chronicles, con i fan della serie in trepida attesa di notizie ufficiali in merito.

Nel marzo dell’anno scorso, il compositore Yasunori Mitsuda, noto autore dei titoli della serie (e di Final Fantasy V), ha affermato che avrebbe iniziato a lavorare su un progetto ambizioso. Di recente su Twitter c’è una sua affermazione, che dice, che uno dei suoi progetti verrà rivelato il mese prossimo.

Non ha specificato che si tratti di Xenoblade Chronicles, ma negli ultimi tempi ci sono stati degli sviluppi che andavano verso quella direzione: leak di alcuni mesi fa avevano infatti affermato che Xenoblade Chroicles 3 era in lavorazione come ultimo gioco della trilogia, con i personaggi che faranno la loro comparsa dai capitoli precedenti.

Il mese di febbraio potrebbe essere il mese più adatto, visto che Nintendo in questo periodo tiene regolarmente i suoi Nintendo Direct.

Una recente fuga di notizie affermava che Xenoblade Chronicles 3 verrà probabilmente lanciato nel 2023. Qui sotto potete vedere il tweet di Mitsuda.

本当に多くの方から誕生日メッセージをいただきありがとうございます。お一人お一人に返信が出来ず申し訳ありません。このお礼は、作品にてバッチリお返しをさせていただきます😀早ければ(運が良ければ)来月、一発目の発表をさせてもらいますのでお楽しみに!! — 光田康典 YasunoriMitsuda (@YasunoriMitsuda) January 21, 2022