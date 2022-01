Genshin Impact: ecco quando tornano i re-run di Kazuha e Venti, rumor

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. La nuova isola è desolata e popolata solo da mostri già affrontati precedentemente come gli Herald e sarà introdotto anche un nuovo boss. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi Hangouts con Beidou e Ningguang. La Closed Beta Test 2.6 di Genshin Impact è iniziata da poco e molti sperano che l’aggiornamento della versione e includerà Kamisato Ayato.

Le perdite di informazioni sulle prossime versioni continuano ad arrivare e i fan di Genshin Impact sono sempre alla ricerca di maggiori informazioni sui nuovi personaggi in arrivo nel gioco. Dei nuovi rumors indicano quando saranno disponibili i re-run dei banner di Kazuha e Venti. Il leaker in questione è l’utente Reddit No-Lifeguard4399 che ha una certa credibilità, grazie ad alcuni leak di Yae Miko. Secondo il leak, Venti e Kazuha potrebbero ricevere una replica nel Banner 2.6. Ciò significa che avremo entrambi i personaggi verso la fine di marzo o l’inizio di aprile. Inoltre il rumor indica che in questa versione dovrebbe essere disponibile l’evento Peculiar Wonderland che è parte del Windblume Festival.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali da miHoYo. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.