The Elder Scrolls VI è ancora in pre-produzione

È già passato più di un decennio dal lancio di The Elder Scrolls V: Skyrim ma ci vorrà del tempo prima che esca il prossimo gioco della serie. Qualche mese fa, il director Todd Howard ha dichiarato che The Elder Scrolls 6 era ancora nella fase di progettazione dello sviluppo, e sembra che la situazione non sia cambiata da allora. Come notato da @bogorad222 su Twitter, secondo la pagina LinkedIn di Fanny Manset, generalista delle risorse umane e progetti speciali ai Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls 6 è ancora in pre-produzione.

Sebbene il significato esatto di ciò tenda a variare da sviluppatore a sviluppatore e spesso anche da gioco a gioco, l’essenza generale è che la maggior parte del progetto è ancora nella fase di concettualizzazione. Solo lo scorso anno Bethesda aveva pubblicato la foto di una mappa di Tamriel con alcune candele sparse qua e là, una fuori dalla mappa stessa, una nella capitale di Skyrim, Solitude, e una giù a Hammerfell. In questo modo aveva dato un primo assaggio dell’ambientazione presente nel nuovo capitolo della serie. Con Skyrim che enfatizza il nuovo conflitto della Quarta Era, ovvero l’ascesa del Dominio Aldmeri e la caduta dell’Impero, il passo logico successivo sarebbe quello di andare in un luogo che ha ispirato la rivoluzione di Manto della Tempesta senza mollare mai; in caso contrario, il prossimo posto logico dove andare sarebbe il cuore stesso degli stessi Thalmor: le isole Summerset.

Bethesda Game Studios è attualmente concentrato su Starfield, che uscirà l’11 novembre per PC e Xbox Series, e anche se se il nuovo Elder Scrolls viene posticipato, non influenza i progetti in fila che verranno in seguito. Bethesda ha precedentemente chiarito che ci vorrà del tempo prima che venga annunciato qualcosa di nuovo.

The Elder Scroll VI sarà disponibile esclusivamente su console Xbox e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.