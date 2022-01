Nintendo: nuovo annuncio in arrivo?

Con l’eccezione del 2020, il febbraio di ogni anno ha visto Nintendo fare una serie di nuovi annunci. Sembra che questo febbraio non faccia eccezione e che la grande N sia in procinto di annunciare qualcosa di nuovo.

Come recentemente condiviso su Twitter da @Dededaio, il prossimo numero della rivista giapponese Nintendo Dream (in uscita il 21 febbraio) tratterà un nuovo gioco che non è stato ancora annunciato.

La rivista afferma che oltre a condividere maggiori dettagli sull’imminente Kirby e la Terra Perduta (trovate maggiori dettagli qui) per celebrare il 30° anniversario di Kirby, il prossimo numero della rivista conterrà anche “un nuovo gioco” che “non si aspettavano” che sarà annunciato presto.

C’è una certa confusione sul fatto che si riferisca a un nuovo gioco di Kirby o solo a un nuovo annuncio di gioco da parte di Nintendo in generale, in entrambi i casi, sembra che qualcosa stia bollendo in pentola.

Alcuni segnali recenti potrebbero indicare Xenoblade Chronicles 3, ma a questo punto si tratta solo di pura speculazione.