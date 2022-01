Genshin Impact: nuove informazioni per i banner di Ayato e Yae Miko, rumor

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. La nuova isola è desolata e popolata solo da mostri già affrontati precedentemente come gli Herald e sarà introdotto anche un nuovo boss. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi Hangouts con Beidou e Ningguang. La Closed Beta Test 2.6 di Genshin Impact è iniziata da poco e molti sperano che l’aggiornamento della versione e includerà Kamisato Ayato.

Nuovi rumors sono emersi per Ayato e Yae, rivelando dettagli sul rilascio dei loro banner. Kamisato Ayato e Yae Miko sono i personaggi di Genshin Impact più attesi in questo momento. Sebbene Yae Miko sia già apparso diverse volte nel gioco, nessuno ha ancora visto Ayato. Per ora abbiamo sentito solo la sua voce e come è doppiato in particolare dal leggendario seiyuu Akira Ishida in giapponese.

Il 23 gennaio, il leaker di Genshin Impact Lumie ha dichiarato che Yae Miko sarà l’unico banner nella prima metà della versione 2.5 e non ci sarà alcuna re-run con un Character Event Wish-2. Inoltre, Lumie ha riferito che Kamisato Ayato sarà il primo banner di Genshin Impact versione 2.6.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali da miHoYo. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

The 🐦 came around and told me Yae does not have a concurrent banner — Lumie (@lumie_lumie) January 23, 2022