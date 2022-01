ZX Spectrum PAC-MAN, arriva il port di GLDM Games

ZX Spectrum PAC-MAN è una nuova interessante conversione, non ufficiale, dell’immortale titolo ideato da Toru Iwatani nell’ormai lontano 1980. Il gioco è stato sviluppato dal team italiano GLDM Games ed è stato distribuito in questi giorni tramite il portale specializzato Itch.io, che trovate nella seguente pagina. Lo sviluppatore del Belpaese è decisamente appassionato di vecchi sistemi, ed ha realizzato, finora, ben cinque titoli retrò, conversioni di grandi classici per computer old school, tra i quali persino l’insospettabile Jupiter Ace.

Questo nuovo port di PAC-MAN ha decisamente stile, e sfrutta al meglio le caratteristiche tecniche della macchina su cui va a girare, il Sinclair ZX Spectrum, un home computer ad otto bit che, proprio quest’anno, va a compiere il suo quarantennale, essendo uscito nel lontano 1982, basato su CPU Zilog Z80A @ 3.5 MHz, con 16 KB di

RAM, espandibile a 128 KB. Il titolo ha un comodo menu in italiano e supporta sia la tastiera per i comandi, che il classico Joytick Kempston e non necessita, come sappiamo, del tasto fire. La filosofia pacifista di Toru Iwatani, oltre quaranta anni dopo, è ancora decisamente viva.

Di seguito il video del gioco tratto dal canale dello sviluppatore che ha fatto conoscere Zx Spectrum PAC-MAN al grande pubblico.