Melty Blood Type Lumina: disponibile la patch 1.1.5

Project Lumina ha rivelato l’ultimo aggiornamento in arrivo per il picchiaduro visual novel 2D Melty Blood: Type Lumina. Questo aggiornamento risolve principalmente una serie di bug del gioco, ma include anche alcune modifiche al bilanciamento. Di recente è uscito il gameplay diAozaki contro Tohno. Dai un’occhiata alle note sulla patch complete sotto l’interruzione. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Il nuovo capitolo del gioco di combattimento 2D basato sulla storia e sull’ambientazione dell’eccentrica visual novel Tsukihime prodotta da TYPE-MOON. Si alza nuovamente il sipario sulla storia delle battaglie tra i personaggi di Tsukihime A piece of blue glass moon.

Caratteristiche

Melty Blood: Type Lumina è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

[Bugs Occurring in the all distribution platforms]

We are pleased to announce that the following issues have been fixed on PlayStation®4, and Steam.

If you apply the update, the fix will be reflected.

