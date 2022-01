Deviation Games: nuovo studio in Canada

Deviation Games ha aperto un nuovo studio in Canada. Lo studio, presentato nel giugno dello scorso anno, sembra espandersi rapidamente mentre lavora sul suo titolo di debutto esclusivo per PS5.

Nell’ultimo anno, oltre ad aver aggiunto una serie di sviluppatori al suo elenco di studi first party, PlayStation si è anche assicurata delle esclusive per PS5 in diversi modi, tra cui la principale è la partnership esclusiva con indie su larga scala di nuova formazione, come Haven Studios e Firewalk Studios. Un altro di questi team è Deviation Games (per approfondire) che è stato presentato nel giugno dello scorso anno. Nonostante abbiano ancora meno di un anno, sembra che si stiano espandendo rapidamente.

Di recente, Deviation Games ha annunciato su LinkedIn di aver aperto un secondo studio. Il nuovo studio, con sede in Canada, è apparentemente un’iniziativa su cui lo sviluppatore sta lavorando “da diversi mesi” e sta assumendo in diverse posizioni.

Quando Deviation Games è stato presentato per la prima volta l’anno scorso, è stato confermato che lo studio avrebbe lavorato ad un nuovo sparatutto in prima persona esclusivamente per PS5, in collaborazione con PlayStation. Il mese scorso, il co-fondatore Jason Blundell ha dichiarato che il gioco sarebbe entrato in piena produzione nel 2022 (trovi maggiori dettagli qui).