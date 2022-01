Elden Ring mostrato al Taipei Game Show 2022

Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo video in anteprima per Elden Ring, girato a dicembre per il Taipei Game Show 2022. Il produttore Yasuhiro Kitao parla del design generale del gioco, dal mondo aperto e la varietà dei dungeon alla libertà di personalizzazione per i giocatori. Molto di tutto questo sarà familiare per coloro che hanno visto la precedente anteprima di gameplay di FromSoftware o hanno partecipato al test della rete chiusa.

I giocatori possono andare praticamente ovunque in The Lands Between e insieme ai dungeon più piccoli, ci sono dungeon più grandi (come Stormveil Castle) dove si deve combattere contro i semi-dei. Le abilità non sono più legate alle armi, quindi è possibile avere un personaggio che, come si vede nel video, può utilizzare incantesimi e poi passare a combattere con l’arco.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Il sistema di creazione del personaggio è trapelato di recente, e potete controllare qui. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulle pagine di GamesVillage.It per non perdervi ulteriori notizie.