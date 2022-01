Elden Ring entra ufficialmente in fase gold

Elden Ring è entrato ufficialmente in fase gold, il che vuol dire che la produzione è ultimata ed è pronto per essere distribuito. Il passo al gold sancisce dunque che tutto sta andando per il meglio per l’imminente uscita.

Poco fa vi abbiamo parlato del video che Bandai Namco e FromSoftware hanno portato per il Taipei Game Show 2022, dove il produttore Yasuhiro Kitao ha parlato del design generale del gioco, dal mondo aperto, della varietà dei dungeon e della libertà di personalizzazione per i giocatori.

In quello stesso filmato Kitao lo ha confermato che il gioco è entrato in fase gold ed è sulla buona strada per l’uscita di febbraio: ha dichiarato che lo sviluppo sta procedendo senza intoppi e che i giocatori possono stare tranquilli che il gioco sarà pronto per la vendita il 25 febbraio.

Ha anche confermato che il team di sviluppo sta lavorando su una patch per il day one.

“La versione master è già stata presentata, e in questo momento il team sta lavorando su una patch del day one per assicurarsi che tutto nel gioco sia proprio così”.

Questa patch potrebbe dunque aumentare il peso del gioco, con la versione PlayStation 5 che si aggira sui 44 Gb. Elden Ring uscirà per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.