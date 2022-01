Renato Cecchetto: morto l’attore che aveva dato la voce, tra i tanti, a Manny Calavera

A causa delle ferite riportate in seguito ad un incidente in scooter, è morto a Roma il 23 gennaio, a 70 anni, Renato Cecchetto. Attore e doppiatore, aveva lavorato in più di 80 film, tra cui Amici miei – Atto IIº, Fracchia la belva umana, Parenti serpenti e Pierino colpisce ancora. Lunga lista anche di personaggi doppiati, tra televisione, animazione e videogiochi, a partire dall’orco Shrek. Ma basti vedere la lista sulla pagina Wikipedia per capire a quanti lavori aveva contribuito l’attore nato ad Adria il 28 ottobre 1951.

Per quanto riguarda il nostro media, indimenticabile la sua performance come Manny Calavera, protagonista dell’avventura grafica Grim Fandango di Lucas Arts. Tra gli altri, era stato anche Obelix in Asterix & Obelix XXL 3 e Charlie Sidjan in Hitman 2.

Vi lasciamo qui sotto proprio all’intro italiana di Grim Fandango, tramite il canale YouTube IlgrandeOnizuka.