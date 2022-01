Tasomachi Behind the Twilight: in arrivo su console

Quest’oggi ci sono novità da parte del Publisher PLAYISM e lo Orbital Express sul loro progetto Tasomachi Behind the Twilight ! finalmente l’amato titolo uscirà su console e avrà anche il contenuto esclusivo” Twilight Sanctuary” integrato!

Il titolo è un gioco di azione 3D indipendente che vi permetterà di esplorare liberamente il bellissimo mondo creato da designer nocras.

Nel titolo vestirete i panni di una giovane protagonista femminile Yukumo, esplorate questo mondo con il vostro amato dirigibile.

Yukumo è una giovane ragazza che attraversa il mondo sul suo amato dirigibile. Arrivando in una particolare città dell’Estremo Oriente per fare alcune commissioni, il suo dirigibile improvvisamente si rompe. Decide di esplorare la città per cercare parti da riparare; tuttavia, la città è rimasta in silenzio senza alcuna traccia delle persone che ci vivono, gli unici abitanti sono una strana specie di gatto…

Esplorante la misteriosa città coperta dalla Crepuscolare Nebbia per raccogliere le Fonti della Terra nascoste e contribuire a ripristinare la brillantezza perduta della città. Godetevi questo mondo unico con un tocco di fantasia orientale, completato perfettamente dalla colonna sonora mistica del composter Ujico.

Passeggiate ed esplorate questa misteriosa e bellissima città. Con il passare del tempo, le sottili differenze nella città tra notte e giorno diventano ipnotizzanti. La tribù Nezu, gli unici abitanti rimasti della città, potrebbe fornire alcuni suggerimenti utili sulle Fonti della Terra.

Il titolo uscirà il 28 Aprile per PlayStation 4 e Nintendo Switch.