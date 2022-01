Classifica italiana: FIFA 22 sempre in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella seconda settimana del 2022, dal 10 al 16 gennaio. Come la scorsa settimana, e come in diverse settimane della sua uscita, in testa c’è ancora FIFA 22 (per PS4), con la versione Switch del calcistico EA Sports che chiude la top ten al decimo posto. Monster Hunter Rise, primo su PC, che ha debuttato su computer il 12 gennaio, riesce a ritagliarsi il sesto posto nella classifica generale. Sempre per quanto riguarda la classifica PC, seconda e terza piazza per l’accoppiata Rockstar, Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V che chiudono il podio. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

4 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 MONSTER HUNTER RISE PC

7 THE CREW 2 PS4

8 JUST DANCE 2022 SWITCH

9 RED DEAD REDEMPTION 2 PS4

10 FIFA 22 SWITCH

CONSOLE

1 FIFA 22 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

4 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

7 THE CREW 2 PS4

8 JUST DANCE 2022 SWITCH

9 RED DEAD REDEMPTION 2 PS4

10 FIFA 22 SWITCH

10 SPIDER-MAN PS4

PC

1 MONSTER HUNTER RISE

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 GRAND THEFT AUTO V

4 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

5 MAFIA: DEFINITIVE EDITION

6 FARMING SIMULATOR 22

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

8 FOOTBALL MANAGER 2022

9 THE SIMS 4

10 BIOSHOCK: THE COLLECTION