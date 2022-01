Pinocchio di Benicio del Toro: teaser trailer del film Netflix

Pinocchio di Benicio del Toro si mostra con un breve teaser trailer. Nel minuto scarso di filmato si vede Sebastian il Grillo, intento a raccontare una storia, che si crede di conoscere, ma che in realtà… Il film in stop motion sarà disponibile su Netflix a dicembre 2022.

Quasi un paio di anni fa era stato annuciato il cast del film, qui sotto potete leggere il testo che accompagna il video sul canale YouTube di Netflix:

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di PINOCCHIO in un’avventura musicale in stop motion. Segui le disavventure di Pinocchio mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa.

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.