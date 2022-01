Syberia The World Before: il concerto di Dana nel nuovo filmato

Microids ha pubblicato un nuovo video di Syberia The World Before, incentrato su Dana Roze e sulla sua passione per il pianoforte. Nel filmato si vede infatti un concerto della ragazza 17enne nel mondo steampunk creato da compianto Benoit Sokal.

Il brano che suona è The Hymn Of Vaghen, tratto della colonna sonora di Inon Zur con la parte al piano di Emily Bear insieme alla Budapest Film Symphony Orchestra. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Syberia The World Before sarà disponibile dal 18 marzo su PC, via Steam, Gog ed Epic Games Store. Per ulteriori informazioni sulle musiche di gioco potete invece vedere il dev diary pubblicato a dicembre.