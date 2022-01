Breakout Recharged: annunciato su console!

Quest’oggi il publisher Atari e gli sviluppatori Adamvision Studios & SneakyBox sono lieti di annunciare il grande ritorno di Breakout Recharged ! Il capostipite di un intera generazione è pronto a tornare su nuove piattaforme!

Il nonno dei giochi rompimattoni è tornato con alcune delle sfide ancora più difficili! aumentate l’emozione con una mano di vernice fresca, eccitanti potenziamenti , un’altra colonna sonora originale della pluripremiata compositrice di videogiochi Megan Mcduffee.



Il titolo cambierà per sempre ciò che ci si aspetta da un titolo di rompere mattoni. La modalità arcade infinita e 50 livelli di sfida vi spingerà al limite delle vostre abilità. Non preoccupatevi, tuttavia, come questo non sarebbe un titolo ricaricabile senza powerups capaci di stravolgere il gioco .

Aspettatevi l’aiuto di cannoni ferroviari, missili e esplosivi per unirsi al tradizionale Multi-ball. Avrete bisogno di ogni strumento dell’arsenale e dei riflessi affilati per scalare le classifiche mondiali e diventare i migliori al mondo!

Il titolo è in arrivo per il 10 Febbraio e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic Games Store)