MADiSON: la paura è in arrivo su console!

Quest’oggi ci sono novità da parte di BLOODIOUS GAMES, la casa infatti è lieta di annunciare la collaborazione con Perp Games per la versione fisica di MADiSON!

Molti anni fa, quando ho iniziato a giocare, mi sono completamente innamorato del genere Horror



ha detto BLOODIOUS GAMES CEO Alexis Di Stefano in un comunicato stampa

Dal morire costantemente in Resident Evil o essere spaventato a morte giocando alla serie Clock Tower a giochi horror psicologici e di sopravvivenza più moderni, li ho sentiti, vissuti, amati e assorbiti tutti. Di Stefano ha continuando poi: MADiSON è la nostra passione e abbiamo riversato il nostro cuore e la nostra anima nello sviluppo di un gioco che vi spaventerà davvero e sfiderà le vostre prospettive.

Il nostro viaggio è stato incredibile, guidato dalla passione della nostra fantastica fanbase, e ora, grazie alla nostra partnership con Perp Games siamo molto felici di annunciare che stiamo portando MADiSON su console e possiamo diffondere il nostro gioco a tanti altri fan dell’horror psicologico e di sopravvivenza Rob Edwards, CEO di Perp Games, ha aggiunto

Non capita spesso di vedere una squadra con tanta passione e talento. La loro conoscenza ed esperienza del genere horror è stata focalizzata per sviluppare Madison, un gioco davvero innovativo che porta l’horror psicologico ad un livello completamente nuovo. MaDiSON è estremamente spaventoso, e non vediamo l’ora che la gente sperimenti la tragica storia di Luca nei prossimi mesi.”