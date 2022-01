League of Legends: nuove analisi sui campioni più forti della patch 12.2

La patch 12.2 di League of Legends è arrivata lo scorso giovedì, e di conseguenza gli analisti e i migliori giocatori hanno finalmente stabilito cosa è forte e cosa invece dovrebbe essere evitato se il vostro obiettivo è salire di lega nelle partite classificate. La lista è bella lunga, quindi analizziamo con cura tutti i cambiamenti che Riot Games ha voluto implementare e quanto hanno migliorato la situazione:

Corsia superiore: i campioni da distanza stanno dominando la corsia superiore, e tra Akshan, Teemo e Jayce è davvero ostica la situazione. Se poi pensiamo che Tahm Kench è stato nerfato e il suo winrate è calato di un bel po’, abbiamo una ricetta per un disastro, considerando che lo stile di gioco dei campioni da distanza nella corsia superiore non è mai stato apprezzato dalla community in generale.

Giungla: Graves, Nunu e Shaco continuano a rimanere le scelte più ovvie, considerando i punti di forza di ciascun campione. Se non volete impegnarvi troppo con le meccaniche, Nunu è la scelta perfetta per voi.

Corsia centrale: Viktor, Vex, Yone e Yasuo sono i carry più promettenti della corsia, ed ognuno dei quattro porta qualcosa di differente sulla tavola che potrete abusare per vincere le partite.

Corsia inferiore: i Tiratori in assoluto più forti sono Vayne, Jinx e Jhin. Le prime due offrono lo scaling nelle fasi avanzate della partita che le rendono dei veri e propri mostri da affrontare, mentre Jhin è più incentrato a portare utilità grazie alla sua lunga gittata con gli attacchi e l’effetto immobilizzante della W.

Supporto: Janna è stata modificata, ed è decisamente più forte di prima. Ciononostante, non può ancora competere con Blitzcrank e Lulu, i quali portano ingaggi, uccisioni facili o estrema protezione verso il proprio tiratore da corsia.

Rimanete sintonizzati per vedere le prossime novità in arrivo su League of Legends.