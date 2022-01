Uncharted: nuovo spot di 30 secondi per il film

Non è una novità che il tanto atteso film di Uncharted sia ormai alle porte. Con una data di uscita prevista per il 17 febbraio, il titolo si prospetta un grande tributo all’omonima serie di videogiochi con il grande esploratore Nathan Drake. Parlando di quest’ultimo, i fan sono particolarmente curiosi di vedere la performance di Tom Holland nei suoi panni, considerando che la giovane star ha debuttato con Spiderman nella MCU, e adesso sembra pronto a farsi un nome tutto suo altrove. Oggi è uscito uno spot di appena trenta secondi che ci mostra nuove scene inedite mai viste prima negli scorsi trailer, in cui vediamo ancora una volta Holland e i suoi numerosi amici (e nemici). Visto che si tratta di un trattamento cinematografico di un videogioco, molti non hanno aspettative troppo alte, ma sicuramente Sony e Warner Bros. ci daranno il giusto titolo che ci meritiamo. La descrizione del film è la seguente:

“Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro non ancora trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.”