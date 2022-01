Leggende Pokémon Arceus: ecco l’ultimissimo trailer

Leggende Pokémon Arceus è ormai alle porte, e uscirà esattamente questo venerdì. Alla mezzanotte del 28 potrete già giocarci sul Nintendo eShop, scaricandolo, e sappiamo che peserà esattamente 6GB. Ciononostante, la notizia di oggi è che è uscito l’ultimissimo trailer, e ci da un quadro generale di tutte le novità esclusive di questo grande titolo, sviluppato da Gamefreak:

La regione in cui Leggende Pokémon Arceus è ambientato è la grande Sinnoh ma con un nome differente. Meglio nota come Hisui, si tratta di un viaggio nel passato per scoprire i misteri della regione e costruire il primissimo pokedex della storia del mondo Pokémon.

Il gioco è ambientato in una mappa aperta in cui si potranno cambiare le zone in cui ci si muove, e differenti biomi daranno accesso a diversi tipi di pokémon esclusivi in quelle zone.

I metodi di cattura sono sempre gli stessi. Lanciare una pokèball direttamente ad un pokémon può garantire la cattura, ma per quelli più tosti dovrete lottare, lanciando una pokéball ai piedi del nemico, iniziando il combattimento.

Un sistema di crafting vi permetterà di raccogliere, mescolare e assemblare oggetti ed equipaggiamenti prima di lasciare il campo base. Preparatevi al meglio!

E non manca ovviamente lo scontro con i Pokémon Nobili. Si tratta di pericolose battaglie boss in cui dovrete calmare il pokémon lanciandogli poffin del tipo che gli piacciono. Ma state attenti, non ci penserà due volte prima di colpirvi con i suoi letali attacchi. Fino ad ora, è stato mostrato solo Kleavor come Nobile, ma di sicuro ce ne saranno altri.

Il franchise di Pokémon sta per subire un grande cambiamento, e che vi piaccia o meno, era anche ora che la classica formula del combattimento a turni subisse un drastico cambio di programma. Siete carichi per Leggende Pokémon Arceus? Noi non vediamo l’ora!